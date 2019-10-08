محمد صلاح يحصل على جائزة “رجل العام”

منحت مجلة “جي كيو الشرق الأوسط” جائزة “رجل العام”، لنجم كرة القدم المصري محمد صلاح، في حفل ضخم بمتحف اللوفر في أبوظبي، مساء الاثنين.

وأهدى صلاح جائزته الجديدة لجماهيره حول العالم، وخاصة في مصر ، و أكد أن “كل أحلامي وأهدافي أن أكون محترفا معروفا، ولم أتخيل أن أصل إلى هذا المستوى الذي وصلت له الآن”.

وأضاف: “كل طفل يحلم بالظهور على شاشة التلفزيون، ولكن حين ظهرت للمرة الأولى تغيرت كل أهدافي، وأردت أن أحترف في الخارج، وبعد ذلك أردت أن أكون الأفضل”.

واستغل صلاح فترة توقف الدوريات الأوروبية والتحاق اللاعبين بمنتخباتهم الوطنية لخوض اللقاءات الدولية التي تمتد حتى نهاية الأسبوع المقبل، مما يمنحه فرصة للراحة في الإمارات ، والخضوع لبرنامج علاجي من الإصابة التي تعرض لها في الكاحل، السبت الماضي، خلال مباراة ليفربول مع ليستر سيتي .

ونشر عدد من الفنانين صورهم مع النجم المصري، وهم الممثلون المصريون يسرا وآسر ياسين وياسمين الخطيب، بالإضافة للمثل المصري-الكندي، مينا مسعود، الذي تألق بدور فيلم هوليوود الأخير “علاء الدين”.

ومنحت المجلة المختصة بالأزياء والحياة الاجتماعية جوائز خاصة للجراح العراقي منجد المدرس، والمغني الجزائري الشاب خالد، وعارضة الأزياء الإيطالية أليساندرا أمبروسيو، بالإضافة لمسعود، الممثل الصاعد.