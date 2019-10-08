“التجارة” تعتمد مجلس إدارة “الدرة” للعمالة المنزلية

اعتمدت وزارة التجارة والصناعة مجلس إدارة شركة الدرة الحكومية لاستقدام العمالة المنزلية المكون من محمد الكشتي رئيساً، وعاصي الهاجري نائباً له، وحمد البرجس ومحمد الزعبي وأحمد غضنفري ومشعل السيار وفيصل المطيري أعضاء.

وكشف الكشتي، لجريدة «الجريدة»، أن «التجارة» وافقت على تعيينه رئيساً لمجلس إدارة «الدرة»، بعد إنصافه بالرأي القانوني من إدارة الفتوى والتشريع ضد الوزارة.

وأضاف أن «الفتوى» أكدت تبرئة صحيفته الجنائية، وعدم اعتبار عدد من قضايا جنح الصحافة ضمن الجرائم المخلة بالشرف والأمانة حول منصبه في الشركة ممثلاً عن اتحاد الجمعيات التعاونية.