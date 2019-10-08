اعلن محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل اليوم الثلاثاء عن موافقة البنك المشروطة على طلب بيت التمويل الكويتي للاستحواذ على البنك الأهلي المتحد – البحرين.
وقال الهاشل في تصريح صحفي ان موافقة (المركزي) جاءت مشروطة بمجموعة من المتطلبات الفنية والقانونية والإجرائية قبل تنفيذ الاستحواذ لحماية التنافسية وتحقيق اعلى مستويات الشفافية والتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية.
وقال الهاشل في تصريح صحفي ان موافقة (المركزي) جاءت مشروطة بمجموعة من المتطلبات الفنية والقانونية والإجرائية قبل تنفيذ الاستحواذ لحماية التنافسية وتحقيق اعلى مستويات الشفافية والتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية.
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