اعلن محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل اليوم الثلاثاء عن موافقة البنك المشروطة على طلب بيت التمويل الكويتي للاستحواذ على البنك الأهلي المتحد – البحرين.

وقال الهاشل في تصريح صحفي ان موافقة (المركزي) جاءت مشروطة بمجموعة من المتطلبات الفنية والقانونية والإجرائية قبل تنفيذ الاستحواذ لحماية التنافسية وتحقيق اعلى مستويات الشفافية والتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية.