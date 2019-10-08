منعت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند من الإدلاء بشهادته في مجلس النواب الأمريكي في إطار تحقيق حول اوكرانيا.

وقال محامي سوندلاند في بيان صحفي ان “السفير يشعر بخيبة أمل عميقة لأنه لن يتمكن من الإدلاء بشهادته” التي كانت مقررة اليوم خلف أبواب مغلقة في اطار تحقيق يجريه مجلس النواب حول اتهامات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق يضر بأحد منافسيه السياسيين.

وأضاف أن السفير سوندلاند سافر من بروكسل إلى واشنطن من أجل التحضير لشهادته ومن أجل أن يكون متاحا للاجابة عن أسئلة لجنة الاستخبارات في مجلس النواب.

وقال رئيس اللجنة آدم شيف للصحفيين ان “الفشل في الإدلاء بهذه الشهادة وعدم تقديم الوثائق التي طلبتها اللجنة نعتبرهما دليلا قويا إضافيا على عرقلة المهام الدستورية للكونغرس”.

وشدد على أن الشعب الأمريكي له الحق في معرفة ما إذا كان الرئيس ترامب يعمل لمصالح الشعب أم لمصالحه هو السياسية الخاصة به.

وتابع شيف “نحن ندرك أيضا أن السفير لديه رسائل نصية أو رسائل بريد إلكتروني على جهاز إلكتروني شخصي” مضيفا “طلبنا من السفير الحصول على الرسائل لكن وزارة الخارجية تحجبها”.

وأكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب أنه يود السماح للسفير بتقديم شهادته لكنه أشار في تغريدة على موقع (تويتر) إلى “انتزاع حقوق الجمهوريين وعدم ترك الحقائق تظهر للجمهور”.

وأعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أواخر الشهر الماضي فتح تحقيق رسمي حول عزل ترامب بعد الكشف من فحوى مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلب فيها فتح تحقيق في أعمال تجارية قام بها في أوكرانيا ابن المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جو بادين.