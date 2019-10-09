أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن إجمالي وزن المعادن الثمينة الموسومة خلال شهر سبتمبر الماضي بلغ نحو 6ر1 طن حصلت عنها رسوم تقدر بنحو 75 ألف دينار كويتي (نحو 244 ألف دولار أمريكي).

وقالت (التجارة) في بيان صحفي اليوم الإربعاء ان وزن الذهب المحلي والخارجي الموسوم بلغ نحو 234ر1 كيلوغرام حصلت عنه رسوم تقدر بنحو 7ر61 ألف دينار (نحو 200 الف دولار).

وأوضحت أن كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 22 بلغت 149 كيلوغرام في حين بلغت كمية الذهب الخارجي 3ر305 كيلوغرام.

وذكرت أن كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 21 بلغت 535 كيلوغرام في حين بلغت كمية الذهب الخارجي نحو 1ر70 كيلوغراما.

وبينت أن كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 18 بلغت نحو 9ر23 كيلوغراما في حين بلغت كمية الذهب الخارجي 3ر149 كيلوغرام مشيرة إلى أن كمية السبائك الذهبية الموسومة بلغت 3ر244 كيلوغراما حصلت عنها رسوم تقدر بنحو 7ر12 الاف دينار (نحو 41 الف دولارا).

وأضافت أن كمية الفضة الموسومة خلال شهر سبتمبر الماضي بلغت 8ر70 كيلوغرام حصلت رسوما عنها بنحو 354 دينارا (نحو 1152 دولارا).

وبينت أن إدارة المعادن الثمينة بالوزارة أصدرت 46 كشفا حول المشغولات للتخليص ومطابقة البيان الجمركي فضلا عن 265 شهادة للسبائك والماركات والمعادن المعفاة من الختم وحصلت عنها رسوم تقدر بنحو 1244 دينارا (نحو 4051 دولارا).

وأشارت إلى أن الإدارة فحصت أيضا 1511 عينة تم إدخالها إلى البلاد كما أجرت 8 معاملات لتدقيق وفحص الذهب في هذا الشان لنحو 2ر2 كيلوغرام حصلت عنها رسوم بلغت 227 دينارا (نحو 739 دولار).

يذكر أن الوزارة تمارس دورها الرقابي على كمية وعيار الذهب سواء من الداخل أو الخارج للتأكد من مطابقتها للمعايير وضمان عدم حصول أي عملية غش قد يقع فيها المستهلكون.