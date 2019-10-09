ذكرت تقاير اعلامية اليوم الثلاثاء ان حصيلة الوفيات المرتبطة بتدخين السجائر الالكترونية في الولايات المتحدة ارتفعت الى 22 شخصا.

وقالت شبكة (فوكس) الاخبارية ان الوفيات المسجلة حدثت بسبب امراض رئوية مرتبطة بتدخين السجائر الالكترونية.

وفي هذا الاطار نشرت ولاية (مونتانا) بيانا على موقعها قالت فيه ان حاكم الولاية ستيف بالوك اصدر توجيهات لوزارة الصحة والخدمات البشرية في الولاية “لتنفيذ القواعد الادارية الطارئة لحظر بيع السجائر الالكترونية المنكهة مؤقتا”.

واوضح بالوك “ان شباب (مونتانا) يستخدمون السجائر الالكترونية بمعدل ينذر بالخطر بينما يحقق المسؤولون في الاسباب المحتملة لموجة الاصابات والوفيات الناجمة عن السجائر الالكترونية ما يضعنا على مفترق طرق”.

ويسري مفعول قرار الطوارىء الصادر اليوم ابتداء من تاريخ 22 اكتوبر الجاري ويستمر لغاية 120 يوما ويحظر بموجبه بيع كل انواع السجائر الالكترونية المنكهة في المحال التجارية وعبر الانترنت.

ولفت البيان الى ان مركز السيطرة على الامراض والوقاية منه ووزارة الصحة والخدمات البشرية في ولاية مونتانا ينصحان المواطنين بعدم استخدام “اي نوع من منتجات السجائر الالكترونية”.

وتنضم (مونتانا) الى ست ولايات اخرى اتخذت اجراءات مماثلة هي ولايات (واشنطن) و(اوريغون) و(ميشيغان) و(رود ايلاند) و(نيويورك) و(ماساشوستس).

يذكر ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب اعلن الشهر الماضي تشكيل لجنة ستصدر توصيات “بالغة الأهمية” بشأن “الوباء” المرتبط بتدخين السجائر الالكترونية وذلك عقب اجتماع مع وزير الصحة والخدمات البشرية اليكس ازار ومفوض ادارة الأغذية والدواء بالوكالة نيد شاربلس.

كما اكد ازار وجوب “سحب السجائر الالكترونية المنكهة من الاسواق في ما عدا السجائر بنكهة التبغ اذ انه على الشركات المنتجة لها تقديم طلب لنيل الموافقة بحلول مايو 2020” موضحا انه “بالنسبة للسجائر الالكترونية المنكهة الاخرى فيمكن لمنتجيها كذلك تقديم طلب لنيل الموافقة ولكن لا يمكن ان تدخل الأسواق قبل الحصول على الترخيص بذلك”.