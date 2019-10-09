السعودية: الحج يشهد تحولا رقميا واسعا

قال نائب وزير الحج والعمرة السعودي، عبد الفتاح بن سليمان مشاط: “إن وزارة الحج والعمرة تشهد تحوّلًا رقميًا واسع النطاق بالتعاون مع بيوت الخبرة وشركات التقنية العالمية.

جاء ذلك في تصريح لابن سليمان مشاط خلال مشاركة الوزارة في أسبوع جيتكس للتقنية 2019، والذي تم إعلان خلاله نجاح المرحلة الأولى من حلول “الحج الذكي”، التي أسهمت في تيسير إجراءات الحركة والنقل وتعزيز مستويات السلامة للحجاج في موسم حج 1440هـ ، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وقال مشاط إن هذا التحوّل يهدف إلى “تعزيز مفاهيم استخدام الحلول الذكية لتقديم خدمات عالية الجودة لضيوف الرحمن، تسهم بشكل مباشر في تحسين تجربتهم وإثرائها التي هي أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030”.

ووقعت الوزارة مذكرتي تفاهم مع شركة علم لتطوير وتشغيل المنصة الإلكترونية للإعاشة والصحة والبيئة، وتأسيس وتشغيل مركز تأهيل وترخيص العاملين في منظومة الحج والعمرة، وقعها بن سليمان مشاط، والرئيس التنفيذي لشركة علم لأمن المعلومات الدكتور عبد الرحمن الجضعي.

وأوضح أن مذكرتي التفاهم الموقعة مع شركة “علم” تهدف إلى دراسة مدى إمكانية التعاون المشترك بين وزارة الحج والعمرة و”علم” وتنفيذ أعمال مشتركة بين الطرفين في مجال الخدمات الإلكترونية وتقنية المعلومات والرقابة والتفتيش وذلك لاستثمار القيم المضافة بما يحقق المصلحة العامة للجهات المستهدفة.

يذكر أن حل “الحج الذكي” يدار عبر غرفة عمليات العمليات المتابعة والتحكم التي تصوّر لحظة بلحظة الرؤى الفورية المستمدّة من تدفقات الحشود عبر الأجهزة وأدوات الاستشعار المرتبطة بشبكات إنترنت الأشياء، والتحليلات الجغرافية المكانية وصور الكاميرات، بجانب البيانات الواردة من منصة التغذية المعلوماتية الجوالة الخاصة بالحجاج.

وتشارك وزارة الحج والعمرة في جيتكس هذا العام لعرض التحولات الرقمية وحلول الحج الذكي التي تطبقها لرفع مستوى الخِدْمات المقدمة للحجاج والمعتمرين وإثراء تجربتهم تماشيًا مع مستهدفات رؤية 2030.