قالت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الاربعاء انها تتحقق من مقطع صوتي يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بتعرض ضابط في الادارة العامة للمرور للقذف “لرفضه انجاز معاملة مرورية غير قانونية”.

واوضحت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بالوزارة في حسابها على موقع التواصل الإجتماعي (تويتر) ان المؤسسة الامنية تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية التي يخولها القانون في مثل هذه الحالات.

واكدت اعتزازها بمنتسبيها الذين يؤدون المهام المنوطة بهم بكل اخلاص وتفان.