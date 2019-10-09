اعلنت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للابحاث العلمية ان الشبكة سجلت اليوم الاربعاء زلزالا بقوة 9ر3 على مقياس ريختر في منطقة المناقيش جنوب غرب البلاد.

وقال مدير برنامج دعم متخذي القرار والمشرف على الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للابحاث العلمية الدكتور عبدالله العنزي ان الشبكة سجلت زلزالا قوته 9ر3 على مقياس ريختر في منطقة المناقيش في تمام الساعة 48:4 مساء بتوقيت الكويت عل عمق 4 كيلومترات.