اعلنت جامعة الدول العربية اليوم الاربعاء عقد اجتماع طارىء لمجلسها على مستوى وزراء الخارجية العرب السبت المقبل لبحث “العدوان التركي” على الأراضي السورية.

وذكر الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي في بيان أن الاجتماع الطاريء جاء بناء على طلب مصر وتأييد عدة دول وبالتشاور مع رئيس مجلس الجامعة على المستوي الوزاري فى دورتة الحالية وزير خارجية العراق.

واوضح زكي أن “العدوان التركي على الأراضي السورية يمثل اعتداء غير مقبول على سيادة دولة عربية عضو بالجامعة استغلالا للظروف التي تمر بها والتطورات الجارية وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي”.