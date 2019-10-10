دوري أبطال أفريقيا.. قرعة نارية لممثلي العرب

أسفرت قرعة دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أفريقيا عن مجموعات نارية لممثلي العرب في البطولة، البالغ عددها 8 أندية من شمال أفريقيا، فيما قد ينضم لهم الزمالك

وضمت المجموعة الأولى مازيمبي الكونغولي ، بالإضافة إلى الفائز من مباراة الزمالك المصري وجينيراسيون السنغالي، وبريميرو دو أوجوستو الأنغولي وزيسكو يونايتد الزامبي.

فيما شهدت المجموعة الثانية، صداما بين 3 أندية عربية وهي الأهلي المصري و النجم الساحلي التونسي و الهلال السوداني ، بجانب فريق بلاتينيوم الزيمبابوي.

ويواجه الوداد المغربي فرق اتحاد الجزائر، وصن داونز الجنوب أفريقي وبيترو أتلتيكو الأنغولي، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

ويصطدم حامل اللقب الترجي التونسي بنادي الرجاء البيضاوي المغربي في المجموعة الرابعة، ويزاحمهما في المنافسة شبيبة القبائل الجزائري وفيتا كلوب الكونغولي.

أزمة الزمالك وجينيراسيون

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” إعادة مباراة الزمالك المصري وجينيراسيون فوت السنغالي في دوري أبطال أفريقيا، بعد أن ثارت أزمة بسبب نقلها إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وأكد “الكاف” في بيانه أنه تقرر إعادة إقامة مباراة الزمالك وجينيراسيون في 24 أكتوبر الجاري في الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وشدد “الكاف” على أنه منح الزمالك مهلة حتى 12 أكتوبر الجاري من أجل تحديد الملعب النهائي للمباراة.

ومن المقرر أن ينتقل الفريق الخاسر من مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت إلى الدور الـ32 بكأس الكونفيدرالية الأفريقية، حيث ستقام مباراته الأولى في 30 أكتوبر والمباراة الثانية في 5 نوفمبر المقبل.