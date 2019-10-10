قالت ادارة الارصاد الجوية الكويتية ان هذه الفترة من العام تتميز بأنها فترة انتقال في الطقس تستمر حتى بداية نوفمبر المقبل يرافقها انخفاض تدريجي في درجات الحرارة مع استمرار الرطوبة النسبية.

واضاف مراقب التنبؤات الجوية بالادارة عبدالعزيز القراوي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الطقس نهار اليوم الخميس حار والرياح شمالية غربية الى شمالية خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 15 و38 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 41 و44 درجة مئوية والبحر خفيف الى معتدل الموج ما بين 2 و5 اقدام.

واوضح القراوي ان الطقس مساء اليوم سيكون معتدلا ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية الى متقلبة خفيفة الى معتدلة السرعة ما بين 15 و38 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 24 و26 درجة مئوية والبحر خفيف الى معتدل الموج ما بين 1 و3 اقدام.

وتوقع لطقس نهار الجمعة أن يكون حارا والرياح شمالية غربية الى متقلبة الاتجاه تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ما بين 15 و38 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 40 و43 درجة مئوية والبحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 اقدام.

واشار الى ان الطقس المتوقع مساء الجمعة سيكون معتدلا والرياح جنوبية الى متقلبة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة ما بين 6 و24 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 23 و25 درجة مئوية والبحر خفيف الى معتدل الموج ما بين 1 و3 اقدام.

وذكر القراوي ان الطقس المتوقع نهار السبت سيكون حارا ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية الى متقلبة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 6 و30 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 40 و42 درجة مئوية والبحر خفيف الى معتدل الموج ما بين 1 و4 اقدام.

وأما عن طقس مساء السبت فتوقع أن يكون رطبا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية الى متقلبة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة ما بين 6 و28 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 22 و28 درجة مئوية والبحر خفيف الى معتدل الموج ما بين 1 و4 اقدام.