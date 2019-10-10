أعلنت الشرطة الاندونيسية اليوم الخميس أن وزير الأمن أصيب في هجوم شنه مجهول باستخدام سلاح أبيض أثناء زيارته بلدة نائية في جزيرة (جاوة) جنوبي البلاد.

وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية ديدي براسيو في تصريح للصحفيين إن رجلا مجهولا هاجم موكب الوزير ويرانتو بعد ترجله من سيارته خلال زيارته بلدة في إقليم (بانتن) بجزيرة (جاوة) ما أسفر عن إصابته بجرحين عميقين.

وأضاف أنه تم نقل وزير الأمن إلى المستشفى لتلقي العلاج فيما جرى اعتقال الجاني وامرأة أخرى على خلفية الهجوم.

ويشغل ويرانتو الحقيبة الأمنية في حكومة الرئيس جوكو ويدودو منذ عام 2016 لكن تعيينه أثار انتقادات جماعات حقوق الإنسان على خلفية اتهامات بالتورط في اضطرابات دموية وقعت بمنطقة (تيمور) الشرقية بصفته قائدا للقوات المسلحة آنذاك.

ووجهت لجنة تابعة للأمم المتحدة اتهامات لويرانتو تتعلق بالإجراءات الأمنية التي اتخذها أثناء انعقاد استفتاء في تيمور الشرقية عام 1999 ما أسفر عن مقتل حوالي 1000 شخص لكن الوزير نفى ارتكاب أي مخالفات.

