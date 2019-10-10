توجه اليوم الخميس مشجعو منتخب الكويت الوطني لكرة القدم الى العاصمة الاردنية عمان لمؤازرة (الازرق) في لقائه مع نظيره الاردني ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لبطولتي كاس العالم (قطر 2022) واسيا (الصين 2023).

وفي هذا الصدد اكد عدد من الجماهير قبيل مغادرتهم البلاد في تصاريح متفرقة لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس اهمية حضورهم للمباراة لمساندة الازرق ورفع معنويات اللاعبين لتحقيق الفوز.

وقال المشجع حسين السلمان انه حريص على حضور المباراة لتقديم الدعم المعنوي للاعبي الازرق وتشجيعهم في المدرج قائلا “هذا اقل ما نقدمه للاعبي المنتخب” معربا عن امله بأن يقدم (ازرق القدم) مباراة تليق بتاريخه وكسب النقاط الثلاث لتعزيز فرص التأهل لكأس العالم.

ومن جهتهما اكد فواز العبيدلي وبدر الاستاذ انهما حريصان على مؤازرة المنتخب من خلال حضورهما كل مبارياته سواء كانت في الكويت او خارجها لمساندته في مشواره لمونديال (قطر 2022).

واضافا ان المنتخب في هذه المرحلة يحتاج للدعم المعنوي من الجمهور معربين عن تفاؤلهما بأن الازرق قادر على الفوز على الاردن وكسب نقاط المباراة الثلاث.

وكان الاتحاد الكويتي اعلن يوم الاحد الماضي تخصيص طائرة خاصة لنقل مشجعي المنتخب الوطني الى العاصمة الاردنية عمان لمؤازرة الازرق بتوجيه من رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الاحمد.

يذكر ان المنتخب الكويتي خاض مباراتين ضمن التصفيات المشتركة حيث فاز في الاولى التي اقيمت في 5 سبتمبر الماضي على نظيره النيبالي بسبعة اهداف نظيفة في حين خسر امام نظيره الاسترالي في 10 من الشهر ذاته بنتيجة (0 – 3).

ويقضي نظام التصفيات المشتركة بتأهل اصحاب المراكز الاولى في المجموعات الثماني وافضل اربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني الى التصفيات النهائية لبطولة كأس العالم (قطر 2022) اضافة الى التأهل المباشر لكأس اسيا (الصين 2023) في حين تتنافس بقية المنتخبات على 11 مقعدا للبطولة الاسيوية.