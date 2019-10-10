سمو الأمير يتلقى اتصالا من الرئيس الأمريكي

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مساء اليوم في مقر إقامته في نيويورك اتصالا هاتفيا من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة اطمأن خلاله على صحة سموه رعاه الله كما جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين في ظل ما يجمع البلدين من شراكة استراتيجية وثيقة كما عبر فخامته عن ترحيبه بلقاء سموه رعاه الله في الوقت الذي يراه سموه مناسبا متمنيا لسموه دوام الصحة وموفور العافية ولدولة الكويت كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه حفظه الله.

وقد أعرب حضرة صاحب السمو أمير البلاد لفخامة الرئيس دونالد ترامب عن بالغ شكره وتقديره على مواصلته المستمرة للاطمئنان عن صحة سموه مثمنا سموه هذه اللفتة الكريمة وهذا التواصل المجسد لعمق أواصر العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين كما جدد سموه الدعوة لفخامته للقيام بزيارة رسمية لدولة الكويت ليحل ضيفا مكرما وصديقا عزيزا على دولة الكويت متطلعا سموه تلبية هذه الدعوة في المستقبل القريب راجيا لفخامته موفور الصحة والعافية وللولايات المتحدة الأمريكية وشعبها الصديق كل الرقي والازدهار وللعلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.