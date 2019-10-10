محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 11 أكتوبر 2019

منذ 47 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الجمعة
11 أكتوبر 2019

حالة الطقس
نهارًا:
حار و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 8 – 28 كم/ساعة .

ليلاً:
معتدل و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 39°
الحرارة الصغرى: 27&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3 &#160 قدم.

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