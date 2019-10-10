حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 11 أكتوبر 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الجمعة

حالة الطقس

نهارًا:

حار و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 8 – 28 كم/ساعة .



ليلاً:

معتدل و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 39°

الحرارة الصغرى: 27°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.