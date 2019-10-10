“الخارجية” الكويتية: لا صحة إطلاقا لمشاركة وزير الخارجية بصفقات عقارية بأمريكا

نفت وزارة الخارجية الكويتية نفيا قاطعا صحة ما يتم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي من إدعاءات مزعومة حول مشاركة مزعومة للشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في صفقات عقارية في إحدى المدن بالولايات المتحدة الأمريكية مؤكدة أنه ليست لديه أية تعاملات عقارية أو تجارية في الولايات المتحدة.

ودعت الوزارة في بيان مساء اليوم الخميس مرددي مثل هذه المعلومات الكاذبة الملفقة إلى تحري الدقة وعدم تداول مثل هذه المعلومات والادعاءات مشددة على أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مردديها.