لفتت بادرة حضارية قام بها عدد من مشجعي منتخب الكويت لكرة القدم وسائل الإعلام الأردنية بعد انتهاء مباراة منتخبهم مع نظيره الأردني ضمن التصفيات الآسيوية في ستاد عمان الدولي اليوم الخميس.

والتقطت عدسات الكاميرا صورا لمشجعين كويتيين وهو يقومون بالمساعدة بتنظيف مقاعد المدرجات وحمل النفايات بأكياس مخصصة لها في خطوة اعتبرت وسائل الإعلام الأردنية أنها “لاقت استحسانا شعبيا”.

ووفق بعض هذه الوسائل فقد ثمن أردنيون “الروح العالية والأخلاق الرفيعة” للجمهور الكويتي الذي حضر لمؤازرة منتخب بلاده أمام نظيره الأردني كما أن بعض حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الأردنية تداولت هذه اللفتة وأشادت بها.

وقارب الحضور الجماهيري الكويتي في مباراة المنتخبين الكويتي والأردني ضمن التصفيات التأهيلية لكأسي العالم وآسيا من ألف شخص وصل جزء منهم عبر طائرة عسكرية خاصة من الكويت فيما حرص جزء آخر من أبناء الجالية الكويتية المقيمة في الأردن على التواجد لتقديم الدعم والمساندة لمنتخبهم الأزرق.