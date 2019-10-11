أعربت لجنة نوبل النرويجية اليوم الجمعة عن أملها في أن تعزز جائزة نوبل للسلام لعام 2019 التي منحتها لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد “عمله المهم” من أجل السلام والمصالحة.

جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة بمناسبة الإعلان عن منح جائزة نوبل للسلام لرئيس الوزراء الاثيوبي تقديرا “لجهوده في تحقيق السلام والتعاون الدولي وخاصة لمبادرته الحاسمة بحل نزاع حدودي مع الجارة إريتريا”.

وأعربت اللجنة عن قناعتها بأن “جهود أبي أحمد تستحق التقدير وتحتاج للتشجيع” مبدية أملها أن “تعزز جائزة نوبل للسلام لعام 2019 عمل رئيس الوزراء أبي المهم من أجل السلام والمصالحة”.

وأشارت الى ان جائزة العام الحالي هدفت كذلك الى الاعراب عن التقدير لجميع الأطراف العاملة من أجل السلام والمصالحة في اثيوبيا وشرق افريقيا وشمال شرقها.

يذكر ان الحائزين على جائزة نوبل للسلام ينالون ميدالية ذهبية ودبلومة وجائزة مالية بقيمة تسعة ملايين كرونة سويدية (916 ألف دولار).

واختارت اللجنة أحمد من بين 301 مرشح لجائزة نوبل للسلام للعام الجاري هم 223 شخصا و78 مؤسسة.