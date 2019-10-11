اكد وزير الثقافة ووزير الشباب الاردني الدكتور محمد أبو رمان اليوم الجمعة ان الشعب الكويتي “من اقرب الشعوب للاردن” واصفا ما حدث من هتافات “غير مسؤولة” اثناء مباراة منتخبي البلدين ب”الاستفزازية”.

وقال أبو رمان في صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي إن الاردن يرفض هذه الهتافات مشيرا الى انها “لا تمثله كشعب ولا يقبل بها وتسيء لموقفه تجاه الشعب الكويتي الشقيق”.

واضاف “طالما وقف الاشقاء في الكويت مع الاردن وكانوا اهلا واخوانا لنا .. احتضنوا ابناءنا في الغربة وفتحوا لهم البيت وعاملوهم على افضل ما يكون والشعب الكويتي من اقرب الشعوب لنا”.

واوضح انه بعد انتهاء المباراة مباشرة عبر كثيرون من ابناء الشعب الاردني على مواقع التواصل الاجتماعي عن “الموقف الحقيقي” بإدانة تلك الهتافات ورفض الاساءة معربا عن مشاعر المحبة والتقدير والاعتزاز التي يكنها الاردنيون للكويت واهلها.

وشهدت مباراة الكويت والاردن ضمن التصفيات الآسيوية التأهيلية لكأسي العالم وآسيا والتي اقيمت على ستاد عمان الدولي بحضور نحو 11 ألف مشجع هتافات “مسيئة وغير مسؤولة” ضد الكويت سرعان ما تداركتها الاوساط الرسمية والشعبية الاردنية بالاستنكار والاستهجان والتأكيد على متانة العلاقة بين البلدين الشقيقين والاعتزاز بها.

وكان الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي اجرى اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي نقل اليه استياء واستهجان الكويت لما صدر من الجماهير الاردنية من اساءات للكويت من خلال هتافات تشوه المقاصد الرياضية ولا تمت إليها بأي صلة.