ـCNN: البنتاغون سترسل ألفي جندي لمواجهة التهديد الإيراني

أكدت مصادر أمريكية مسؤولة، في تصريحات لـCNN، الجمعة، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) سوف ترسل 2000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط لمواجهة التهديد الإيراني.

وقالت المصادر إنه “من المتوقع أن تعلن البنتاغون عن نشر ما يصل إلى ألفي جندي أمريكي في الشرق الأوسط لأن البحرية الأمريكية غير قادرة على إرسال حاملة طائرات حاليا لردع أي عدوان إيراني محتمل”.

وأضافت المصادر أن حاملة الطائرات “USS Harry S Truman”، التي كان من المقرر نشرها في المنطقة، لم تتمكن من الإبحار بسبب عطل في نظام التوزيع الكهربائي خلال الأسابيع القليلة الماضية، وتم إعادة جدولة حاملة الطائرات الحالية في المنطقة “USS Abraham Lincoln” لإنهاء انتشارها هناك في الأيام القليلة المقبلة.

وتابعت المصادر بالقول إنه نظرًا لوجود مشكلات صيانة في حاملة الطائرات “USS Harry S Truman”، فهناك حاجة لقدرة إضافية في المنطقة لاستبدال ما يمكن أن توفره حاملة طائرات.

وأوضحت المصادر أن التعزيزات العسكرية تشمل القوات سربي مقاتلات عدهم الإجمالي 40 طائرة، بالإضافة إلى طائرة للتزود بالوقود، وسيكون هناك طائرات إضافية في وضع الاستعداد وقد تنتقل بعض السفن الحربية من المحيط الهادئ إلى الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز القوات في الشرق الأوسط في الوقت الذي تعرض فيه الرئيس دونالد ترامب لانتقادات شديدة لسحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا، مما أعطى تركيا فرصة لمهاجمة حلفاء أمريكا الأكراد الذين ساعدوا في الحرب ضد تنظيم داعش.