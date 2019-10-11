حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 12 أكتوبر 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم
السبت
12 أكتوبر 2019
حالة الطقس
نهارًا:
حار و رطب نسبيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف في المساء .
ليلاً:
رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .
الحرارة العظمى: 38°
الحرارة الصغرى: 21°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3   قدم.
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