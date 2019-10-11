حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 12 أكتوبر 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت

حالة الطقس

نهارًا:

حار و رطب نسبيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف في المساء .



ليلاً:

رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 38°

الحرارة الصغرى: 21°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.