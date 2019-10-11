أعلنت وزارة الدفاع الامريكية (بنتاغون) اليوم الجمعة نشر ثلاثة الاف جندي امريكي في السعودية لضمان وتعزيز الدفاع عن المملكة.

وذكر (بنتاغون) في بيان أن وزير الدفاع مارك إسبر وافق على القرار وأبلغه لولي العهد وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان لافتا الى أن وزارة الدفاع الامريكية زادت منذ مايو الماضي عدد القوات في منطقة القيادة المركزية الامريكية بنحو 14 الف جندي وذلك نظرا لكونها استثمارا للأمن الإقليمي.

وأشار البيان الى أن إسبر أذن بإرسال “سربين مقاتلتين وسرب مقاتلات خاصة وبطاريتين من منظومة (باتريوت) وأخرى من طراز (ثاد) للدفاع الجوي”.

واكد البيان ان الولايات المتحدة لا تسعى إلى الدخول في صراع مع النظام الإيراني “لكننا سنحتفظ بقدرة عسكرية قوية في المنطقة تكون مستعدة للتعامل مع اية ازمة وستدافع عن القوات الامريكية ومصالحها في المنطقة”.