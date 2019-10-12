ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 63ر2 دولار ليبلغ 68ر61 دولار في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 05ر59 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأول الخميس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية صعدت أسعار النفط أمس بعد أن قالت شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية إن الناقلة (سابيتي) لحقت بها تلفيات في البحر لكنها مستقرة حاليا.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 41ر1 دولار لتبلغ عند التسوية 51ر60 دولار للبرميل في حين صعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 15ر1 دولار لتسجل عند التسوية 70ر54 دولار للبرميل.