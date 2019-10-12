اختار النادي العالمي لأطباء وجراحي السمنة والمناظير في العالم اليوم السبت استشاري جراحة عامة وجراحة المناظير والجهاز الهضمي والأورام وزير الصحة الأسبق الدكتور محمد الهيفي مستشارا له.

وأعرب الهيفي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن سعادته بهذا الاختيار معتبرا إياه إنجازا طبيا يضاف إلى سجل إنجازات أطباء الكويت ويظهر مكانتها الطبية الرائدة.

وقال إن النادي العالمي لأطباء وجراحي السمنة والمناظير بالعالم يضم في عضويته أكثر من ستة آلاف طبيب من مختلف دول العالم ويقع مقره في العاصمة البريطانية لندن.

وأوضح أن الاختيار يستند إلى الخبرة الطويلة وإنجاز عدد كبير من عمليات السمنة والعمليات الترميمية بأقل نسبة عالمية من المضاعفات على المرضى.

ولفت إلى أن الكويت تشهد تطورا وتقدما كبيرين في مجال عمليات السمنة مما انعكس جليا على المعدل المتزايد لإجراء مثل هذه العمليات داخل البلاد.

وأكد حرصه والأطباء الكويتيين على المشاركة والتعاون في جميع المحافل الطبية العربية والعالمية ودورات التدريب المتخصصة بهدف الاطلاع على أحدث التقنيات والنظريات العلمية العالمية مما انعكس بالفعل على ارتقاء المستوى الطبي الجراحي في الكويت الذي أصبح على درجة عالية من التقدم.

وكان الهيفي تقلد منصب وزير الصحة في ديسمبر عام 2012 وهو عضو في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وزميل كلية الجراحين الملكية البريطانية وعضو كلية الجراحين الملكية في اسكتلندا.

والهيفي أيضا مدرب عالمي لجراحات السمنة والمناظير المتقدمة في معهد التقنيات المبتكرة لجراحة السمنة والتوثيق الغذائي في مدينة هامبورغ الألمانية وله خبرة في الجراحة العامة وجراحة المناظير والجهاز الهضمي والأورام تمتد حوالي 30 عاما.