العدساني: استجوابي أظهر الصحيفة الجنائية لرئيس شركة الدرة و”أموراً أخرى”

نفى النائب رياض العدساني تدخله في تعيينات شركة الدرة مؤكداً على أنه سيكشف الكثير من الأمور في استجوابه المقبل.

وقال العدساني في تغريدة له على تويتر: استجوابي أظهر الصحيفة الجنائية لرئيس شركة الدرة وأموراً أخرى ومن يقف خلف الموضوع، وسيكون ردي للوزير ورئيس المجلس كونه تكلم ذلك الشخص بلسانه، وسأعطيه درس بالشجاعة فالشجاع لا يمسح كلامه بحقي إلا أن ردود المواطنين أحرجته ويشكرون عليها، إنتهى الكلام وسأترجمه على أرض الواقع بإذن الله

وأضاف: البعض بث إشاعاته انني تدخلت في تعيينات شركة الدرة وأؤكد أنه عار عن الصحة والحكومة تعلم أنني لا أتدخل بالتعيينات إطلاقاً ولست مثل البعض يتدخل بالتشكيل الوزاري ومناصب قيادية بالوزارات والهيئات وغيرها وقد أقصينا وزيراً جاء وفق هذا المعيار وأسأل الله التوفيق