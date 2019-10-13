اعلنت وزارة التعليم العالي الكويتية اليوم الاحد عن خطة المنح الدراسية السادسة للعام الدراسي 2019/2020 المقدمة من دولة الامارات العربية المتحدة للطلبة الكويتيين حملة الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها بقسميها الادبي والعلمي.

ودعت الوزارة في بيان صحفي من يرغب بالتسجيل في هذه المنح مراجعة موقع التعليم العالي الالكتروني (www.mohe.edu.kw) مبينة ان الدراسة ستبدأ مطلع الفصل الدراسي الثاني.

واوضحت ان خطة المنح الدراسية تشمل جامعة الامارات لطلبة القسم العلمي فقط في تخصصي الهندسة المعمارية بنسبة 95 في المئة والفيزياء بنسبة 85 في المئة.

وافادت بأن كلية الادارة والاقتصاد قدمت منحا لتخصص التمويل بنسبة 90 في المئة اضافة لكلية العلوم الانسانية والاجتماعية تخصص اللغة الانجليزية بنسبة 85 في المئة لطلبة القسمين الادبي والعلمي.

وذكرت ان اهم شروط القبول هي الحضور شخصيا الى مقر الجامعة في منطقة العين بالامارات العربية المتحدة بحد اقصى يوم 5 يناير المقبل.