اعلنت السلطات الفرنسية تشديد الاجراءات الامنية في ملعب (ستاد دو فرانس) الذي سيستضيف مساء اليوم الاثنين مباراة حاسمة تجمع منتخبي فرنسا وتركيا لكرة القدم في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا (يورو 2020).

وذكرت قناة (بي.اف.ام) الفرنسية انه سيتم نشر 10 وحدات تابعة لشرطة مكافحة الشغب و600 عنصر من الشرطة و1400 عنصر آخر في المدرجات ومحيط الاستاد الواقع في شمال العاصمة باريس.

وقالت انه من المرتقب حضور 3800 مشجع تركي وسط مخاوف من وقوع أعمال شغب في وقت تسود فيه علاقة توتر بين أنقرة وباريس على خلفية العملية العسكرية تقوم بها تركيا على سوريا.

وذكرت ان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لورديان ألغى حضوره الذي كان مقررا لمباراة اليوم وذلك على خلفية التوتر بين البلدين.

ودعت بعض الشخصيات السياسية الفرنسية الى الغاء المباراة احتجاجا على الهجوم التركي في سوريا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أعلن الاربعاء الماضي ان قوات بلاده اطلقت عملية (نبع السلام) العسكرية ضد منظة حزب العمال الكردستاني وذراعه بسوريا وحدات الحماية الشعبية و(داعش) في سوريا في تحرك قوبل بادانات دولية وعربية واسعة.

وفي المقابل أكدت فرنسا في وقت سابق اليوم إنها ستكثف جهودها الدبلوماسية للتوصل إلى وقف فوري للهجوم العسكري الذي تشنه تركيا داخل شمال شرقي سوريا.