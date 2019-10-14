شخصيات أردنية تؤكد رفضها الإساءة للكويت وتعبر عن اعتزازها بالعلاقات

أكدت شخصيات اردنية رسمية وشعبية اليوم الاثنين رفضها أي محاولة للإساءة للكويت وشعبها معربة عن اعتزازها بالعلاقات “المتينة والمتجذرة” التي تربط البلدين الشقيقين بمختلف المستويات وفي المجالات كافة.

جاء ذلك خلال زيارة قامت بها وفود من مختلف أطياف المجتمع الأردني لمقر سفارة الكويت لدى الأردن للتعبير عن رفضهم الهتافات “المسيئة” خلال مباراة منتخبي البلدين ضمن التصفيات الآسيوية التأهيلية لكأسي العالم وآسيا لكرة القدم الخميس الماضي.

ولفتت هذه الشخصيات إلى أن القدوم لسفارة الكويت هي لإيصال رسالة مباشرة “تضع حدا” لمن يحاول أو يفكر بالمساس بالعلاقات أو العبث بها وللتأكيد على ما قاله العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للكويتيين بعد المباراة إن “أي إساءة لكم هي إساءة لنا.. والكويتيون بين عزوتهم وأهلهم”.

فمن جانبه قال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق إن العلاقات “الراسخة” التي تجمع الأردن والكويت وشعبيهما “ممتدة” على مدى التاريخ وأرسى قواعدها “الصلبة” قادة البلدين بحكمة واقتدار ضمن إطار من روابط الأخوة والمصير والمشترك.

وأوضح توفيق أن العلاقة الثنائية بين البلدين “نموذج للعلاقات العربية – العربية” وأن الكويتيين جميعا “أهل وعزوة للأردنيين” معربين عن تقديرهم للمواقف الكويتية “الأصيلة” تجاه الأردن وقضايا الأمة العربية لا سيما القضية الفلسطينية.

من جهته قال المحامي أمين الخوالدة إن إقبال الشخصيات الأردنية على مقر السفارة جاء أولا للتعبير عن مشاعر الأخوة “الصادقة والخالصة” تجاه الكويتيين وثانيا لاستنكار واستهجان ما بدر أثناء المباراة من “أشخاص وفئة قليلة” لا يمثلون إلا أنفسهم” وثالثا لتقديم الاعتذار للأشقاء الأوفياء.

وأعرب الخوالدة عن تقديره “البالغ واحترامهم الشديد” لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لمواقفه تجاه دعم الشعب الأردني بمختلف المجالات لا سيما الاقتصادية مؤكدا على أن مواقف الكويت قيادة وحكومة وشعبا “دين بعنق الشرفاء”.

ورفع في هذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات للشعب الكويتي بمناسبة شفاء سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسلامته من العارض الصحي مبتهلا إلى المولى عز وجل بالسداد والتوفيق لما فيه الخير والازدهار للكويت.

من جهته ثمن النائب السابق في البرلمان الأردني الدكتور هيثم العبادي المواقف الرسمية والشعبية والبرلمانية الكويتية تجاه الدول العربية وقضاياها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية موضحا أن الكويت باتت “مرجعا” لكل العرب في أزماتهم لما تتصف به سياستها من “حكمة ودراية وسماحة”.

من ناحيتها ذكرت الإعلامية الأردنية رشا عصفور أن العلاقات الأردنية – الكويتية قائمة على “المحبة والمودة” مشيدة بالمستوى الذي بلغته من التناغم والانسجام تجاه مختلف القضايا الإقليمية والعربية.

بدوره أكد الفنان الأردني زهير النوباني أن ما صدر “من إساءة” على ستاد عمان الدولي الخميس الماضي من “فئة قليلة” لا تمثل إلا نفسها مشددا على رفض الأردنيين لهذه الهتافات “وما أساء الأشقاء أساءنا أيضا”.

وفي كلمته أمام الحضور ثمن سفير الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني هذه “البادرة النبيلة” من الشعب الأردني الشقيق موضحا أنها “ليست غريبة” من أشقاء كراملهم كل التقدير والاحترام.

وشدد الديحاني على أن العلاقات الثنائية “المميزة” بين البلدين أكبر بكثير من أن تتأثر بمحاولات “رخيصة” للمساس بها مؤكدا الاعتزاز بالعلاقات والحرص على تطويرها وترجمة توجيهات القيادة السياسية العليا لدى البلدين.

واستعرض مستويات التقدم المحققة في العلاقات على جميع الأصعدة وفي مختلف المجالات منها التعليم والصحة والسياحة والاستثمار والاقتصاد.

وأكد حرص الكويت على البناء نحو مزيد من التعاون المشترك مع الأردن وتحقيق المصالح المشتركة بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

وشهدت السفارة توافد عدد من المواطنين الأردنيين وممثلين عن جهات رسمية من مؤسسات المجتمع المدني وقطاعات التعليم والإعلام والفن والرياضة والاقتصاد وغرف والتجارة وشخصيات وطنية وبرلمانيين سابقين على خلفية ما أثير عقب مباراة المنتخبين الأخيرة.

وشهدت مباراة الكويت والأردن ضمن التصفيات الآسيوية التأهيلية لكأسي العالم وآسيا التي أقيمت على ستاد عمان الدولي بحضور نحو 11 ألف مشجع الخميس الماضي هتافات “مسيئة وغير مسؤولة” ضد الكويت سرعان ما تداركته الأوساط الرسمية والشعبية الأردنية بالاستنكار والاستهجان والتأكيد على متانة العلاقة بين البلدين الشقيقين والاعتزاز بها.

وكان الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي أجرى اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الخميس الماضي نقل إليه استياء واستهجان الكويت لما صدر من الجماهير الاردنية من إساءات للكويت من خلال هتافات تشوه المقاصد الرياضية ولا تمت بها بأي صلة.