وفيات يوم الاثنين 14 اكتوبر 2019

جراح مبارك سعد العساف 34 عامًا «شُيع» الرجال: العزاء بالمقبرة – النساء: جابر العلي ، ق 6 ، ش 35 ، م 6 ، ت: 55555819 – 50722288.

عبدالكريم مراد عباس البلوشي 69 عامًا «شُيع» حسينية البلوش ، الجابرية، ت: 97766900 – 90068222.

زايد هجاج محمد السريحي المطيري 58 عامًا «شُيع» الرجال: صباح الناصر ، ق 1 ، ش 19 ، م 12 – النساء: القيروان ، ق 1 ، ش 138 ، م 556، ت: 98099915 – 97310300 – 66760667.

عبدالمحسن أحمد عبدالمحسن البابطين 50 عامًا «شُيع» الرجال: النزهة ، ديوان البابطين – النساء: قرطبة ، ق 4 ، ش 1 ، ج 5 ، م 15، ت: 97777779 – 99644407 – 99628287 – 22550650.

ياسين عبدالله محمود الفيلكاوي 82 عامًا «شُيع» الرجال: الرميثية ، ق 1 ، شارع الشافعي ، ج 10 ، م 10 – النساء: السرة ، ق 4 ، ش 15 ، م 27، ت: 65140002 – 55448623.

قاسم حبيب أبل 84 عامًا «شُيع» الرجال: الدسمة ، مسجد النقي – النساء: مشرف ، ق 1 ، ش 9 ، م 21، ت: 99062179.

مريم عبدالرحيم ابراهيم عبدالله زوجة، يوسف صالح بندر 51 عامًا «شُيعت» الرجال: الفحيحيل ، ق 3 ، ش 4 ، م 60 – النساء: صباح السالم ، ق 11 ، ش 1 ، ج 5 ، م 9، ت: 67087049 – 66166165.

خالد يوسف حمد ابوقريص 73 عامًا التاسعة من صباح يوم «غد الثلاثاء» الرجال: كيفان ، ق 1 ، ش 11 ، م 2 ، ديوان بوقريص – النساء: قرطبة ، ق 1 ، ش 1 ، ج 8 ، م 17، ت: 94979060 – 25323048 – 99783060.

حيات غني محيل الشمري زوجة ، عدنان طعمة الشمري، 59 «شُيعت» الرجال: العارضية الصناعية ، قاعة المباركية، ت: 69099609 – 99421153.

حليمه محمد عبدالله الكندري زوجة، يعقوب يوسف عبدالله طالب 78 عامًا بعد صلاة عصر يوم «غد الثلاثاء» الرجال: الشعب ، ديوان الكنادرة – النساء: غرناطة ، ق1 ، ش3 ، ج1 ، م6 أ، ت: 99736023 – 99658966 – 24878762 – 97111823.