أطلقت جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية اليوم الثلاثاء مسابقة (هاكثون الكويت 2019) بهدف إشراك الموهوبين من طلبة الجامعات من جميع التخصصات في وضع حلول مبتكرة للقضايا العامة والمجتمعية.

وقالت الجائزة في بيان صحفي إن هذه المسابقة تندرج ضمن مبادرتها الجديدة هذاالعام (أكاديمية المعلوماتية) التي تهدف إلى تنمية المهارات التكنولوجية والبرمجية لدى الشباب وتدريبهم على الاختراع والابتكار تلبية لرؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (كويت جديدة 2035) التي صدرت عنها رؤية الجائزة (2015/2020) في دعم التحولات الرقمية في مجالات المعرفة والاقتصاد.

وأوضحت أن مسابقة ال(هاكثون) تشارك فيها نخبة من طلبة الجامعات الراغبين في توظيف خبراتهم النظرية وجعلها خبرات عملية ملموسة إذ توفر فرصة الحصول على تجربة في العالم الحقيقي من خلال تدريبهم على تصميم بعض الابتكارات وتصنيعها رقميا.

وذكرت أن ال(هاكثون) تمكن الطلبة من الاستكشاف وعمل الأبحاث واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة إضافة إلى استهدافها تنمية الفكر الإبداعي والمستقبلي لدى المشاركين وتأهيلهم للتعامل مع الواقع العملي والاحتكاك بسوق العمل الفعلي.

وأكدت أن ال(هاكثون) يعتبر ميدانا للتنافس الإبداعي والابتكاري للاسهام في التحول الرقمي بالمجالات المختلفة وهو برنامج ابتكاري تعليمي في العالم الحقيقي يربط طلبة الجامعات مع مراكز الابتكار في الكويت.

وبينت أن ال(هاكثون) يمثل مرحلة تطويرية لما تم تنفيذه العام الماضي ضمن فعاليات الملتقى العالمي للمعلوماتية (2018) الذي أقيم في الكويت برعاية كريمة من سمو أمير البلاد قائد العمل الإنساني.

يذكر أن الهاكثون هو حدث يجتمع فيه مبرمجو الكمبيوتر ومتخصصون لتطوير البرمجيات مثل مصممي الغرافيك والواجهات ومديري المشاريع فيتشاركون بشكل مكثف في تطوير مشاريع برمجية وهناك هاكثون لأغراض تعليمية أو اجتماعية وغير ذلك.