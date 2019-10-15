دعت سفارة الكويت لدى لبنان اليوم الثلاثاء رعاياها الموجودين في لبنان الى ضرورة أخذ الحيطة والحذر ‏والابتعاد عن أماكن الحرائق التي اجتاحت عددا من المناطق والمحافظات اللبنانية.

وناشدت السفارة في بيان ‏المواطنين الكويتيين الموجودين في الأراضي اللبنانية ‏أهمية اتباع الإرشادات الأمنية والتواصل مع السفارة ‏في حالات الطوارئ على رقم الهاتف الآتي: (0096171171441).

وعبرت السفارة عن تمنياتها للبنان بدوام الأمن والأمان.

وكانت موجة من الحرائق قد اندلعت منذ يومين في عدد من المناطق اللبنانية ولا تزال مستمرة على الرغم من الجهود المبذولة والاستعانة بمروحيات من دول صديقة وقد أتت على مساحات خضراء واسعة واصابت بعض الممتلكات والسيارات بالاضرار.