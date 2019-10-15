محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 16 أكتوبر 2019

منذ 4 دقائق
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء
16 أكتوبر 2019

حالة الطقس
نهارًا:
حار و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .

ليلاً:
غائم جزئيا و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 24 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .

الحرارة العظمى: 39°
الحرارة الصغرى: 23&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3 &#160 قدم.

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