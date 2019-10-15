حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 16 أكتوبر 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء

حالة الطقس

نهارًا:

حار و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .



ليلاً:

غائم جزئيا و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 24 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .

الحرارة العظمى: 39°

الحرارة الصغرى: 23°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.