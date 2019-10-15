تواصلت اليوم الثلاثاء الاحتجاجات الطلابية في الجزائر العاصمة وعدد من الولايات للمطالبة بالتغيير السلمي ورحيل جميع رموز النظام السابق بالإضافة الى رفض اجراء الانتخابات الرئاسية تحت إشراف الحكومة الحالية.

وخرج طلبة جزائريون في مسيرة حاشدة بالجزائر العاصمة انطلقت من الجامعة المركزية (بن يوسف بن خدة) جابوا من خلالها مختلف الشوارع الرئيسة وانتهت بتجمع ضخم لهم امام مبنى البريد المركزي.

ورفع المحتجون الأعلام الوطنية ولافتات كتبت عليها شعارات سياسية تلخص مطالبهم وفي مقدمتها رحيل الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس وزرائه نور الدين بدوي بالاضافة الى رفضهم إجراء انتخابات رئاسية تحت قيادتهما.

يذكر ان الطلبة الجزائريين ينظمون كل يوم ثلاثاء منذ بداية مارس الماضي مسيرات من اجل المطالبة بالتغيير السلمي ورحيل جميع رموز النظام السابق وذلك في مبادرة منهم لمساندة الحراك الشعبي في البلاد.