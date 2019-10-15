اكتفى منتخب الكويت الوطني لكرة القدم بالتعادل الايجابي بنتيجة (1 – 1) مع ضيفه تركمانستان في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن استعداداته للتصفيات المشتركة المؤهلة لبطولتي كأس العالم (قطر 2022) وكأس آسيا (الصين 2023).

وجاءت انطلاقة اللقاء الذي اقيم على ستاد الشيخ جابر الاحمد الدولي سريعة من جانب منتخب الكويت الذي فرض سيطرته على مجريات اللعب واحكم قبضته على منطقة المناورات إذ حاول شن هجمات لخطف هدف مبكر الذي كاد يسجله عبد الله البريكي مع الدقيقة ال6 الا ان كرته مرت بجوار القائم الايسر.

وتكررت محاولات الازرق للتقدم وضاعت الكثير من الفرص ورغم التفوق الواضح وتراجع تركمانستان في الدقائق ال30 الاولى الا انه المنتخب واصل اضاعة الفرص.

ومع انطلاقة الشوط الثاني نشط لاعبو تركمانستان وزادوا من هجماتهم في حين تألق الحارس البديل حسين كنكوني في ابعاد اولى فرص الضيوف التي توالت وسط تراجع للازرق.

ونجح الضيوف في استغلال تفوقهم بخطف هدف السبق عبر امانوف ومع الدقيقة ال70 نشط الازرق بحثا عن التعديل عقب التأخر بهدف وتمكن عمر الحبيتر من تسجيل هدف التعادل بتسديدة قوية بعد متابعة الكرة المرتدة من الدفاع بالدقيقة ال80.