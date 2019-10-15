إسبانيا تحسم التأهل لليورو بتعادل قاتل أمام السويد

حسم المنتخب الإسباني تأهله لنهائيات يورو 2020، بتعادل قاتل بهدف لمثله أمام السويد، مساء اليوم الثلاثاء، في معقل الأخير “فريندز أرينا”.

وسجل ماركوس بيرج هدف السويد، في الدقيقة 50، بينما سجل لإسبانيا هدف التعادل رودريجو مورينو في الدقيقة (90+2).

وبهذا التعادل رفع المنتخب الإسباني رصيده إلى النقطة 20 في صدارة المجموعة، ورفع منتخب السويد رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني.

واعتمد روبرت مورينو المدير الفني للمنتخب الإسباني على طريقة لعب (4-3-3) بوجود دي خيا في حراسة المرمى، أمامه بيرنات، مارتينيز، ألبيول، وكارفاخال، وفي الوسط الثلاثي ألكانتارا، رودري، وفابيان رويز، وثلاثي هجومي سيبايوس، مورينو، وأوريازابال.

وعلى الجانب الآخر، اعتمد يان أندرسون على طريقة لعب (4-4-2)، بوجود أولسن في حراسة المرمى،

أمامه الرباعي لوستيج، ليندلوف، أندرياس، وبنجتسون، وفي الوسط لارسون، أولسون، إكدال، وفورسبرج، وثنائي هجومي كوايسون وماركوس بيرج.

أول تهديد في المباراة كان من الضيوف، حيث سدد فابيان رويز لاعب خط الوسط كرة من خارج المنطقة، حولها حارس السويد أولسن إلى ركنية في الدقيقة 3.

وأهدر تياجو ألكانتارا فرصة هدف مُحقق في الدقيقة 7، استلم كرة في منطقة الجزاء وراوغ الحارس أولسن لكنه فشل في السيطرة على الكرة التي خرجت خارج الملعب، بعدما لمسها حارس السويد في الدقيقة 7.

واستمرت محاولات الماتادور لتسجيل هدف التقدم، حيث أرسل رودري تسديدة قوية من مسافة قريبة، لكن الحارس أولسن تصدى لها ببراعة في الدقيقة 10.

وجاءت أول تسديدة على مرمى دي خيا عبر لوستيج لاعب منتخب السويد في الدقيقة 26، حيث أمسك بها الحارس على مرتين.

وتألق دي خيا في التصدي لتسديدة قوية من روبن كوايسون مهاجم منتخب السويد، وحولها إلى ركنية في الدقيقة 32.

وتلقى فابيان رويز تمريرة رائعة من زميله داني سيبايوس داخل المنطقة، وسدد على مرمى السويد، لكن تسديدته اصطدمت بالدفاع وتحولت إلى ركنية في الدقيقة 39.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح ماركوس بيرج مهاجم منتخب السويد في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 50، من كرة رأسية حيث ارتدت الكرة من الحارس دي خيا بعد تسديدة من فورسبرج.

وحاول الإسبان العودة في النتيجة، وسدد رودري كرة رأسية مستغلا ركنية في الدقيقة 58، لكن الحارس أولسن أمسك بها بسهولة.

وتلقى لاروخا ضربة موجعة، حيث اشتكى الحارس دافيد دي خيا من آلام، وخرج من أرض الملعب وشارك بدلا منه الحارس كيبا في الدقيقة 60، ثم أشرك مورينو رودريجو بدلا من ألكانتارا، وأخيرًا خيسوس نافاس بدلا من كارفاخال لتأمين الجبهة اليمنى بشكل أكبر.

واقتنص المنتخب الإسباني هدف التعادل في الدقيقة 92 عبر البديل رودريجو الذي استغل كرة عرضية من زميله فابيان رويز، ويُسدد في الشباك بدون أي رقابة من دفاع الخصم، ليمنح نقطة التأهل للماتادور.





