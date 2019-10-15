إيطاليا تؤكد جدارتها بفوز ساحق على ليشتنشتاين

حقق منتخب إيطاليا فوزًا كبيرًا على مستضيفه ليشتنشتاين، بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات المجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة ليورو 2020، اليوم الثلاثاء.

وافتتح فيديريكو بيرنادريسكي أهداف المباراة بالدقيقة 2، قبل أن يضيف أندريا بيلوتي الهدف الثاني بالدقيقة 70.

وسجل رومانيولي ثالث أهداف الأزوري في الدقيقة 77، فيما أحرز ستيفان الشعراوي الهدف الرابع بالدقيقة 82، ليختم بيلوتي النتيجة بهدف ثان له في الدقيقة 92.

وواصل المنتخب الإيطالي تصدره للمجموعة العاشرة برصيد 24 نقطة من 8 انتصارات متتالية، فيما تجمد رصيد ليشتنشتاين عند نقطتين بالمركز الأخير.

انتفاضة بيرنارديسكي

دخل منتخب ليشتنشتاين المباراة سريعًا، وكاد أن يباغت إيطاليا بهدف أول في الدقيقة الأولى، بعدما انفرد سالانوفيتش في الناحية اليسرى ليسدد ويبعدها الحارس سيريجو إلى ركلة ركنية.

ورد بيرنارديسكي سريعا فسجل الهدف الأول في المباراة بالدقيقة الثانية، بعد هجمة مرتدة سريعة وصلت إلى بيراجي في الناحية اليسري، ليمرر الكرة داخل المنطقة وتجد بيرنارديسكي الذي سدد بيسراه في الشباك.

وعاد بيرنارديسكي بتسديدة جديدة من خارج منطقة الجزاء، سددها بالقدم اليسرى في أحضان بينجامين بوتشيل، حارس ليشتنشتاين.

وواصل بيرنارديسكي محاولاته على المرمى، وفي الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول، سدد تصويبة يسارية قوية من ركلة حرة ثابتة من خارج المنطقة، وصلت في منتصف المرمى ليمسك بها حارس ليشتنشتاين.

سالانوفيتش واصل محاولته التسديد على مرمى سيريجو، بعدما أطلق قذيفة من خارج المنطقة، نجح حارس إيطاليا في إبعادها بأطراف أصابعه لركنية.

هجوم كاسح

ومع بداية الشوط الثاني، حاول أندريا بيلوتي مهاجم الأزوري، مضاعفة النتيجة لمنتخب بلاده، بعدما حصل على الكرة داخل المنطقة وسدد تصويبة قوية ارتطمت في الشباك الخارجية.

وتمكن يلديز، لاعب ليشتنشتاين من حرمان كريستانتي من تسجيل هدف ثانٍ لإيطاليا، بعدما أنقذ الكرة من على خط المرمى، ويبعدها عن مرماه، ويعود كريستيانو بيراجي الظهير الأيسر للأزوري، بتصويبة من خارج المنطقة، تمر بجوار المرمى.

وبالدقيقة 65، تألق الحارس سيريجو أمام تسديدة سالانوفيتش، أخطر لاعبي ليشتنشتاين في المباراة، ليبعد الكرة ببراعة إلى ركنية.

وتمكن بيلوتي من إضافة الهدف الثاني لإيطاليا بالدقيقة 70، بعد ركلة ركنية نفذها جريفو من الناحية اليمنى، قابلها بيلوتي برأسية سكنت الشباك.

وشهدت الدقيقة 74، مشاركة لاعب الوسط الشاب ساندرو تونالي، لأول مرة بقميص منتخب إيطاليا الأول، بعدما حل محل بيرنارديسكي.

وسجل رومانيولي الهدف الثالث للأزوري بالدقيقة 77، بعدما تابع عرضية الشعراوي من الناحية اليسرى، ليرتقي ويسدد رأسية بالشباك، فشل الحارس في إبعادها.

وزاد الشعراوي من معاناة ليشتنشتاين بعدما سجل الهدف الرابع، بالدقيقة 82، بعد تمريرة سحرية من بين المدافعين من كريستانتي، ضرب بها الدفاع وانفرد الشعراوي ليحرز رابع أهداف إيطاليا.

وختم بيلوتي أهداف إيطاليا، بهدف خامس بالدقيقة 92 بعد عرضية دي لورينزو حولها بيلوتي لهدف بالرأس، وتنتهي معها المباراة.

