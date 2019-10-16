انخفض سعر برميل النفط الكويتي 53 سنتا ليبلغ 61ر60 دولار في تداولات امس مقابل 14ر61 دولار للبرميل في تداولات امس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية فقدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 61 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 74ر58 دولار للبرميل كما تراجع الخام الامريكي غرب تكساس الوسيط 78 سنتا ليغلق على 81ر52 دولار.