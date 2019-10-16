الإفراج عن العسكريين الموقوفين انضباطيًا بمناسبة عودة سمو الأمير

أصدر رئيس الأركان العامة للجيش قراراً بالإفراج عن العسكريين الموقوفين انضباطيا بمناسبة عودة حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، بناءً على توجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد.

وقال الجيش الكويتي في بيان إن هذه اللفتة الكريمة تأتي إيماناً من وزير الدفاع بمشاركة أبنائه العسكريين ذويهم فرحة وصول حضرة صاحب السمو من الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بعد استكمال الفحوصات الطبية والتي تكللت نتائجها بالنجاح.

وأضاف أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس الأركان ونائب رئيس الأركان ومنتسبي الجيش الكويتي تمنى من الله العلي القدير أن يديم موفور الصحة والعافية لحضرة صاحب السمو، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والعزة والرفعة في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ، وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.