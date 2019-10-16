اعلنت بلدية الكويت اقامتها احتفالية شعبية في سوق المباركية مساء اليوم الاربعاء بمناسبة عودة حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الى ارض الوطن سالما معافى.

واضافت البلدية في بيان صحفي انها زينت سوق المباركية بصور سمو الامير مبينة ان احتفالية (نورت) تشتمل على نصب لوحة عملاقة في سوق الغربلي بعنوان (رسالة حب ووفاء) لاتاحة الفرصة أمام جموع المواطنين والمقيمين للتوقيع عليها.

واوضحت انه سيتم خلال الاحتفالية توزيع باجات تحمل صور صاحب السمو امير البلاد اضافة الى اطلاق منطاد يحمل صورة سموه وذلك بالتزامن مع اذاعة الاناشيد الوطنية احتفاء بهذه المناسبة الغالية.