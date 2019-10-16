اعلنت وكالة حماية الحدود الاوروبية (فونتكس) اليوم الاربعاء انه رغم العدد المتزايد للمعابر الحدودية غير القانونية على طرق الهجرة الرئيسية في اوروبا في سبتمبر الماضي الا ان الهجرة عبرها كانت اقل بنسبة 19 في المئة خلال الثلاثة ارباع الاولى من العام الحالي لتصل الى 200ر88 مهاجر.

وذكرت (فونتكس) عبر موقعها الالكتروني انه في طريق شرق المتوسط خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام ارتفع العدد الإجمالي لعمليات الكشف عن المهاجرين غير الشرعيين في هذه المنطقة بنسبة 22 في المئة مقارنة بالعام الماضي ليصلوا الى ما يقارب من 600ر50 مهاجرا مبينة ان الافغان يشكلون ما يقارب اثنين من كل خمسة مهاجرين تم اكتشافهم على هذا الطريق.

واضافت انه في غرب البحر الابيض المتوسط بلغ اجمالي عدد المهاجرين غير الشرعيين في الفترة من يناير الى سبتمبر الماضي 800ر17 شخص اي حوالي نصف الرقم المسجل بذات الفترة من عام 2018 مشيرة الى ان القادمين من افريقيا جنوب الصحراء الكبرى شكلوا اكبر عدد منهم.

اما في مسار وسط البحر المتوسط فبلغ اجمالي عدد المهاجرين غير الشرعيين في الاشهر التسعة الاولى من هذا العام 700ر9 مهاجرا اي اقل من نصف المجموع المسجل بذات الفترة من العام الماضي معظهم تونسيين وسودانيين.

واشارت (فونتكس) الى ان في طريق غرب البلقان بلغ المجموع للاشهر التسعة الاولى اكثر من 300ر7 مهاجر اي اعلى بنسبة 80 في المئة من النسبة التي كان عليها العام الماضي مبينة ان مواطنو افغانستان شكلوا اكثر من نصف المهاجرين الذين تم اكتشافهم على هذا الطريق.