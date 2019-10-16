قال نجم فريق (برشلونة) الاسباني ليونيل ميسي اليوم الأربعاء ان دوري أبطال أوروبا بطولة خاصة جدا لكن الفوز بالدوري الإسباني هو الأهم بالنسبة له.

واضاف ميسي في حفل تسليمه جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا للمرة السادسة في تاريخه ان الأداء الجيد في الدوري هو الذي يقود إلى المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وأوضح ان فريقه يسعى للتتويج بدوري أبطال أوروبا منذ تتويجه به للمرة الأخيرة في عام 2015 مشيرا إلى ان البطولة القارية بطولة مميزة يريد الفوز بها كل عام كما يريد الفوز بالدوري وكأس الملك أيضا.

يذكر ان ميسي توج بالجائزة بعد تسجيله 36 هدفا في الدوري الإسباني الموسم الماضي متفوقا على مهاجم (باريس سان جيرمان) كيليان مبابي (33 هدفا) وفابيو كوالياريلا (26 هدفا).