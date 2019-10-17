وقعت اللجنة الاولمبية الكويتية مع نظيرتها القطرية ومؤسسة سباير للتفوق الرياضي مذكرة تفاهم لانشاء اكاديمية رياضية اولمبية متعددة الالعاب في الكويت.

ووقع الاتفاقية من الجانب الكويتي رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الاحمد الصباح ومن جانب قطر رئيس اللجنة الاولمبية القطرية الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني ورئيس مؤسسة سباير هلال الكواري.

وتشمل مذكرة التفاهم بين الجانبين انشاء مركز اولمبي للطب الرياضي في الكويت يضم تخصصات الطب الرياضي والعلوم والابحاث لاسيما التشخيص والجراحات الدقيقة والتأهيل البدني.

وتتضمن المذكرة ايضا بندا يمكن الاتحادات والاندية الرياضية الكويتية من الاستفادة من البنية الرياضية التحتية المتطورة في قطر عبر اقامة المعسكرات التدريبية على مدار العام للنهوض الرياضي.

وتهدف المذكرة الى الوصول الى التميز الرياضي وتطوير برنامج رياضة الناشئين واستعمال التكنولوجيا الرياضية ودراسة تطوير المنشآت الرياضة والعنصر البشري الرياضي.