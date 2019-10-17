اعلنت ادارة الارصاد الجوية الكويتية اليوم الخميس ان الطقس يشهد في هذه الفترة حتى مطلع نوفمبرالمقبل تغيرات سريعة نتيجة لتأثير منخفض الهند الموسمي.

وقال مراقب التنبؤات الجوية بالادارة عبد العزيز القراوي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان درجات الحرارة تشهد انخفاضا خلال ساعات النهار وخصوصا ليلا.

وذكر القراوي ان الرطوبة النسبية تظهر احيانا ولاسيما على المناطق الساحلية مع فرص لتكون الضباب مع تغير الكتل الهوائية وظهور بعض الغيوم احيانا التي قد يصاحبها هطول امطار خفيفة على بعض المناطق.

واوضح ان الطقس المتوقع لنهار اليوم حار والرياح متقلبة الاتجاه الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (06-28 كيلومترا في الساعة) وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح ما بين 38 و40 درجة مئوية والبحر خفيف الى معتدل الموج (1-4 اقدام).

وبين ان طقس مساء اليوم سيكون غائما جزئيا والرياح شمالية غربية الى متقلبة خفيفة الى معتدلة السرعة (08-28 كيلومترا في الساعة) مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة بينما درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 22 و24 درجة مئوية والبحر خفيف الى معتدل الموج ما بين 1 و3 اقدام.

وتوقع لطقس صباح يوم غد الجمعة ان يكون حارا والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (06-32 كيلومترا في الساعة) وتظهر بعض السحب المتفرقة وتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 38 و40 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج (1-4 اقدام).

واضاف ان الطقس مساء الجمعة غائم جزئيا والرياح شمالية غربية الى متقلبة خفيفة الى معتدلة السرعة (08-28 كيلومترا في الساعة) مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة (22-24) درجة مئوية والبحر خفيف الى معتدل الموج (1-3 اقدام).

وافاد بأن الطقس المتوقع نهار السبت المقبل حار والرياح متقلبة الاتجاه الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (06-28 كيلومترا في الساعة) وتظهر بعض السحب المتفرقة مبينا ان درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 37 و39 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج (1-4 اقدام).

وذكر ان الطقس مساء السبت سيكون غائما جزئيا والرياح شمالية غربية الى متقلبة خفيفة الى معتدلة السرعة (08-28 كيلومترا في الساعة) ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة (22-24 درجة مئوية) اما البحر فيكون خفيفا الى معتدل الموج (1-3 اقدام).