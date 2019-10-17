“الصحة”: الأحد المقبل تشغيل المرحلة الأولى من مستشفى الجهراء الجديد

أعلن مدير منطقة الجهراء الصحية الدكتور بدر العنزي عن تشغيل المرحلة الأولى من مستشفى الجهراء الجديد يوم الأحد المقبل 20 الجاري.

وقال العنزي في تصريح صحافي على هامش احتفال منطقة الجهراء الصحية بعودة سمو الأمير سالما معافى، إن المرحلة الأولى ستشمل تشغيل مركز «الأمومة» ممثلا في النساء والولادة والأطفال الخدج بطاقة سريرية تصل الى 220 سرير، داعيا مراجعي الحوادث والعيادات الخارجية لللنساء والولادة الى مراجعة مبنى مستشفى الجهراء الجديد اعتبارا من الأحد.

وهنأ العنزي سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي بعودة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد سالما معافى، سائلا الله عز وجل أن يمده بالصحة والعافية وأن يحفظ الكويت من كل مكروه.