محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 18 أكتوبر 2019

منذ ساعتين
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الجمعة
18 أكتوبر 2019

حالة الطقس
نهارًا:
حار و والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

ليلاً:
معتدل و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 40°
الحرارة الصغرى: 21&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3 &#160 قدم.

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