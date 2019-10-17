حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 18 أكتوبر 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الجمعة

حالة الطقس

نهارًا:

حار و والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .



ليلاً:

معتدل و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 40°

الحرارة الصغرى: 21°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.