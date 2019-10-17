حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 18 أكتوبر 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الجمعة
18 أكتوبر 2019
حالة الطقس
نهارًا:
حار و والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
ليلاً:
معتدل و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
الحرارة العظمى: 40°
الحرارة الصغرى: 21°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3   قدم.
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