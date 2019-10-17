فاز الفارس الكويتي علي الخرافي اليوم الخميس بجائزة اتحاد اللجان الاولمبية الوطنية (أنوك) كأفضل رياضي في آسيا تقديرا لانجازاته في رياضية الفروسية وفوزه بالميدالية الذهبية في فردي قفز الحواجز بالبطولة الاسيوية (جاكرتا 2018).

واعرب الخرافي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب حفل التكريم عن اعتزازه وفخره باختياره كافضل رياضي في اسيا من قبل (انوك) تقديرا لانجازاته في رياضة الفروسية.

وقال الخرافي عقب تتويجه بالجائزة “ان هذا الفوز فوز للكويت في المقام الاول كونها توفر كل السبل لابنائها لتحقيق العطاءات والانجازات الكبيرة”.

واضاف ان هذا الفوز يعد تتويجا لمسيرته الطويلة في رياضة الفروسية التي شارك خلالها في بطولات محلية واقليمية وعالمية كثيرة ونال في معظمها مراكز متقدمة وسجل ارقاما قياسية ورفع راية الكويت فيها.

واشار الى التطور الكبير الذي تشهده رياضة الفروسية في الكويت والاهتمام المتواصل من نادي الكويت للفروسية مضيفا ان عدد اللاعبين يبلغ حاليا حوالي 550 فارسا في مجال قفز الحواجز وهم يشاركون في البطولات الداخلية والخارجية ومعظمهم من الشباب الذين تتراوح اعمارهم بين 15 و22 عاما وهذا يعني ان هناك جيلا واعدا في هذه الرياضة.

ودعا الى المزيد من الاهتمام برياضة الفروسية التي تعد رياضة الاباء والاجداد ولكونها اصبحت رياضة عالمية تقام لها بطولات كثيرة على مدار السنة.

واهدى هذه الجائزة الى سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح والشعب الكويتي معربا عن سروره لتزامن هذا الانجاز مع العودة الميمونة لسمو امير البلاد من رحلة العلاج سالما معافى.

واشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة الاولمبية الكويتية في تشجيع الرياضيين وتوفير البيئة المناسبة لهم للابداع والعطاء مثمنا دور نادي الفروسية والدعم الكبير الذي يتلقاه من اسرته لتحقيق النجاحات المتتالية.