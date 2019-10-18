دعت سفارة الكويت لدى لبنان اليوم الخميس المواطنين الكويتيين المتواجدين في لبنان الى التزام الحيطة والحذر والإبتعاد عن أماكن المظاهرات والتجمعات التي يشهدها لبنان.

وناشدت السفارة في بيانها المواطنين الكويتيين المتواجدين في الأراضي اللبنانية أهمية اتباع الإرشادات الأمنية والتواصل مع السفاره لأية استفسارات على رقم طوارئ السفارة 0096171171441 .

واعربت السفارة الكويتية عن تمنياتها للبنان دوام الامن والاستقرار.

وكانت تظاهرات شعبية عمت مختلف المناطق اللبنانية مساء اليوم وقامت بقطع الطرق بالاطارات المشتعلة احتجاجا على فرض الحكومة ضرائب جديدة على خدمة الواتساب وعلى البنزين.