صندوق النقد الدولي: لبنان بحاجة إلى سنوات من الضبط المالي لخفض الدين العام

قال صندوق النقد الدولي في بيان يوم الخميس إن لبنان بحاجة إلى سنوات من الضبط المالي من أجل تخفيض دينها العام، واثنى الصندوق على جهود تبذلها الحكومة لإصلاح المالية العامة.

وأضاف في بيانه “أظهر لبنان مرونة فريدة في مواجهة التحديات الاقتصادية القائمة، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لضبط مؤشرات الاقتصاد الكلي مع ارتفاع الدين العام”.

وتئن لبنان تحت وطأة واحد من أكبر مستويات الدين العام للناتج المحلي الإجمالي بالعالم حول مستويات 150%، فيما يتوقع الصندوق أن ترتفع تلك النسبة العام الجاري إلى 155% للناتج المحلي الإجمالي.

ويتوقع الصندوق نمو الاقتصاد اللبناني بنحو 0.2% العام الجاري على أن ترتفع وتيرة النمو العام المقبل إلى 0.9%.