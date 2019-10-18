دعت سفارة دولة الكويت لدى لبنان المواطنين العازمين على القدوم الى لبنان للتريث نظرا لما تشهده الساحة اللبنانية من مظاهرات واضطرابات مطالبة الموجودين هناك بالحذر والابتعاد عن مناطق التجمهر.

وقالت السفارة في بيان صحفي اليوم الجمعة “على المواطنين الموجودين في الأراضي اللبنانية اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق المظاهرات” داعية اياهم الى أهمية اتباع الارشادات الأمنية والتواصل مع السفاره في حال طلب المساعدة على رقم الطوارئ (0096171171441).

وعبرت عن املها أن ينعم لبنان الشقيق بالأمن والاستقرار.

وتشهد معظم مدن لبنان ومناطقه احتجاجات ولاسيما في مناطق عكار وطرابلس وكانت الوكالة الوطنية للاعلام ولقطات تلفزيونية أكدت أن المحتجين قطعوا طريقا دوليا بالإطارات المشتعلة.

كما قطعت الطرق باتجاه الجنوب وفي مدن صيدا وصور والنبطية وبنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا وكذلك شهدت مناطق بعلبك وزحلة وشتورا اعتصامات واحتجاجات وقطع طرق بالحجارة والعوائق والاطارات المشتعلة.

وشلت الاحتجاجات معظم المؤسسات الرسمية والخاصة ما دفع باتجاه اغلاق المدارس والجامعات ابوابها ووقف المصارف اعمالها.

وندد المتظاهرون بالتدابير الحكومية لاسيما ما يتعلق بالضرائب والرسوم الجديدة مطالبين بإسقاط الحكومة.